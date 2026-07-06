Петербург стал лидером по числу стобалльников ЕГЭ в 2026 году

Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских регионов по числу выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ. В число лидеров также вошли Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

По итогам основного периода ЕГЭ в Санкт-Петербурге максимальный результат хотя бы по одному предмету получили 914 выпускников. Это стало новым рекордом для региона: годом ранее насчитывалось 536 стобалльных работ. Следом расположилась Московская область, где высший балл набрали 836 школьников. Татарстан завершил основной этап с 459 стобалльными результатами, а Краснодарский край — с 416. Для Кубани этот показатель оказался лучшим за последние 12 лет. В Ростовской области максимальную оценку получили 216 участников экзаменов.

Особое достижение установили в Москве. Ученица инженерного предпрофессионального класса Екатерина Малкова впервые за всю историю проведения ЕГЭ получила 500 баллов, сдав на максимум русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. Во многих регионах число стобалльников заметно выросло по сравнению с прошлым годом. Почти вдвое увеличилось количество выпускников с максимальными результатами на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях.

Рекордные показатели также зафиксировали в Кировской, Тюменской и Рязанской областях, на Камчатке и в Адыгее. Рост числа выпускников, набравших 100 баллов, отмечен в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе. В то же время в большинстве регионов Северного Кавказа, кроме Ставропольского края, число стобалльников не превысило 50 человек. Самые низкие показатели зарегистрировали в Туве, на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Магаданской области, где максимальный результат получили лишь несколько выпускников.

Ранее стало известно о выпускнице школы-интерната для детей с нарушением зрения из Санкт-Петербурга, которая набрала максимальные 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Торжественное вручение аттестата и золотой медали прошло в Таврическом дворце. Документы об образовании девушке передал губернатор города Александр Беглов.