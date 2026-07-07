В России хотят изменить порядок поступления в вузы

В Госдуме предложили убрать двойную проверку знаний при поступлении в вузы. Абитуриентам хотят дать право выбирать: поступать по результатам ЕГЭ или сдавать внутренние экзамены университета, но не проходить два испытания по одному и тому же предмету, сообщает газета «Известия».

По данным издания, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в обращении к министру просвещения Сергею Кравцову отметил, что нынешняя система перегружает выпускников и делает стартовые условия неравными. Подготовка к дополнительным вступительным испытаниям требует денег, времени, курсов, учебных материалов, а для некоторых — ещё и поездки в город, где находится вуз.

По мнению депутата, если профильный предмет уже оценён через ЕГЭ, повторный экзамен в вузе фактически проверяет те же знания и не делает отбор объективнее. Инициатива должна снизить стресс во время приёмной кампании, сократить лишние процедуры и сделать конкурс понятнее для поступающих.

К слову, поступление в вуз — один из самых стрессовых этапов в жизни школьника. Поэтому психолог рассказала, как родители могут помочь ребёнку пережить это без чувства поражения.