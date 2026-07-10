Получивший 300 баллов на ЕГЭ школьник назвал главный секрет успеха
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Выпускник из Санкт-Петербурга Александр Славик, сдавший ЕГЭ на максимальные 300 баллов по трём дисциплинам, рассказал газете «Взгляд», что высокий результат невозможен без фундаментальной подготовки. По его словам, решающую роль сыграли обучение в профильном лицее и работа преподавателей.
Школьник рассказал, что перед началом 10-го класса перешёл в президентский физико-математический лицей №239, рассчитывая получить более сильную подготовку. Ожидания, отметил он, полностью оправдались, хотя учёба сопровождалась высокой нагрузкой и жёсткими требованиями к ученикам.
Славик убеждён, что именно глубокое понимание предмета становится основой для получения самых высоких баллов. При этом он отметил, что тем, кто не ставит целью результат выше 90 баллов, достаточно сосредоточиться на регулярной отработке формата экзамена. По его мнению, большое количество решённых вариантов позволяет уверенно чувствовать себя во время сдачи ЕГЭ.
Ранее Life.ru писал, что выпускник столичной школы № 57 Александр Щаницын подал заявление на пересдачу ЕГЭ по профильной математике, имея на руках 99 баллов. Молодой человек уверен, что способен написать работу на максимальный результат. Неточности закрались в тестовую часть и в 19-е задание второй части. Позднее он признался, что второй вариант оказался сложнее первого, но писать его было легче — не было волнения.
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