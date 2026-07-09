Стало известно, сколько баллов ЕГЭ нужно для поступления в лучшие вузы России

В 2026 году число выпускников с результатом выше 70 баллов на ЕГЭ выросло. Такие школьники имеют хорошие шансы на поступление в ведущие вузы страны, рассказала заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Плеханова Юлия Коваленко.

По её словам, важной тенденцией стало увеличение количества участников экзаменов, которые смогли преодолеть этот порог.

«Важным аспектом 2026 года становится увеличение количества выпускников, которые получили результат экзамена выше 70 баллов. Стоит отметить, что выпускники, которые набрали от 70 баллов и выше, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки», — цитирует Коваленко РИА «Новости».

Эксперт отметила, что средний результат ЕГЭ ежегодно растёт примерно на два балла. По её мнению, это говорит о повышении качества школьной подготовки.

Напомним, что в России завершился основной период ЕГЭ 2026 года. Последний день экзаменов прошёл вовремя и без сбоев. В ведомстве отметили, что экзаменационная кампания завершилась в штатном режиме. Нарушений, которые могли бы повлиять на проведение последнего дня основного периода, не зафиксировано.