В России завершился основной период ЕГЭ
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В России завершился основной период ЕГЭ 2026 года. Последний день экзаменов прошёл вовремя и без сбоев, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве отметили, что экзаменационная кампания завершилась в штатном режиме. Нарушений, которые могли бы повлиять на проведение последнего дня основного периода, не зафиксировано.
Основной этап ЕГЭ традиционно является главным для выпускников, которые поступают в вузы сразу после школы. В этот период школьники сдают обязательные и выбранные предметы, результаты которых затем учитываются при приёме в университеты.
После завершения основного периода для участников предусмотрены резервные дни и дополнительные процедуры, связанные с обработкой результатов, апелляциями и поступлением.
Итоги экзаменационной кампании Рособрнадзор подведёт после завершения всех этапов ЕГЭ и обработки результатов по предметам.
Ранее сообщалось, что обществознание стало самым востребованным предметом среди выпускников, которые решили пересдать Единый государственный экзамен в дополнительные дни. Около 33 тысяч школьников подали заявления на повторную попытку. А выпускник столичной школы № 57 подал заявление на пересдачу ЕГЭ по профильной математике, имея на руках целых 99 баллов.
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