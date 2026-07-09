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9 июля, 13:20

В России завершился основной период ЕГЭ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России завершился основной период ЕГЭ 2026 года. Последний день экзаменов прошёл вовремя и без сбоев, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что экзаменационная кампания завершилась в штатном режиме. Нарушений, которые могли бы повлиять на проведение последнего дня основного периода, не зафиксировано.

Основной этап ЕГЭ традиционно является главным для выпускников, которые поступают в вузы сразу после школы. В этот период школьники сдают обязательные и выбранные предметы, результаты которых затем учитываются при приёме в университеты.

Сдавший ЕГЭ на 99 баллов школьник решил пересдать экзамен из-за глупой ошибки
Сдавший ЕГЭ на 99 баллов школьник решил пересдать экзамен из-за глупой ошибки

После завершения основного периода для участников предусмотрены резервные дни и дополнительные процедуры, связанные с обработкой результатов, апелляциями и поступлением.

Итоги экзаменационной кампании Рособрнадзор подведёт после завершения всех этапов ЕГЭ и обработки результатов по предметам.

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Ранее сообщалось, что обществознание стало самым востребованным предметом среди выпускников, которые решили пересдать Единый государственный экзамен в дополнительные дни. Около 33 тысяч школьников подали заявления на повторную попытку. А выпускник столичной школы № 57 подал заявление на пересдачу ЕГЭ по профильной математике, имея на руках целых 99 баллов.

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Марина Фещенко
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