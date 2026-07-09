В России завершился основной период ЕГЭ 2026 года. Последний день экзаменов прошёл вовремя и без сбоев, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что экзаменационная кампания завершилась в штатном режиме. Нарушений, которые могли бы повлиять на проведение последнего дня основного периода, не зафиксировано.

Основной этап ЕГЭ традиционно является главным для выпускников, которые поступают в вузы сразу после школы. В этот период школьники сдают обязательные и выбранные предметы, результаты которых затем учитываются при приёме в университеты.

После завершения основного периода для участников предусмотрены резервные дни и дополнительные процедуры, связанные с обработкой результатов, апелляциями и поступлением.

Итоги экзаменационной кампании Рособрнадзор подведёт после завершения всех этапов ЕГЭ и обработки результатов по предметам.