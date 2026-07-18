Школьник, сдавший ЕГЭ в СИЗО на 300 баллов, мечтает поступить на юрфак

Московский школьник, который сдал ЕГЭ прямо в СИЗО и набрал более 300 баллов по четырём предметам, планирует поступать на юридический факультет. Юноша рассказал о своей мечте представителям Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По его словам, заключение заставило его пересмотреть отношение к жизни и учёбе.

«Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО – прим. Life.ru), потому что начал учиться и многое понял», — сказал школьник, его цитату приводи РИА «Новости».

Он также признался, что больше не хочет подводить мать. Получив образование, молодой человек намерен помогать другим оступившимся подросткам.

Как сообщалось ранее, московский подросток, содержащийся в следственном изоляторе, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырём предметам. Юноша был осуждён в 2025 году за поджог релейного шкафа. Он пошёл на преступление ради заработка, чтобы ухаживать за девушкой. При этом парень был уверен, что ему грозит лишь административное наказание. Сейчас он ожидает рассмотрения апелляции. В свободное время молодой человек много читает, в последнее время — православную литературу. Правозащитник отметил, что среди прочитанного — книга «Моя жизнь со старцем Иосифом» и произведение архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».