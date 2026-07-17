Содержащийся в московском СИЗО подросток набрал 300 баллов на ЕГЭ

Московский подросток, содержащийся в следственном изоляторе, набрал более 300 баллов на ЕГЭ-2026 по четырём предметам. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Илья Высотский.

Юноша был осуждён в прошлом году за поджог релейного шкафа. Он пошёл на преступление ради заработка, чтобы ухаживать за девушкой. При этом парень был уверен, что ему грозит лишь административное наказание. Сейчас он ожидает рассмотрения апелляции.

«На протяжении двух лет он учился по школьной программе, находясь в следственном изоляторе. С его слов, за время содержания под стражей он очень увлёкся историей России, поэтому на ЕГЭ решил сдать именно её и набрал 91 балл. Математику молодой человек сдал на 78 баллов, обществознание – на 72 балла и русский язык – на 63 балла», — рассказал председатель комиссии.

В свободное время молодой человек много читает, в последнее время — православную литературу. Правозащитник отметил, что среди прочитанного — книга «Моя жизнь со старцем Иосифом» и произведение архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые».