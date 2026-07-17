«Уровень подготовки растёт»: После пересдач число 100-бальных работ ЕГЭ превысило 10 тысяч

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ общее число работ, оценённых в 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10090. Такие данные приводятся в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

«25 лет назад единый государственный экзамен был смелым экспериментом, а сегодня стал одним из индикаторов состояния системы образования. Его результаты подтверждают, что уровень подготовки школьников растёт. С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090», — сказал Кравцов.

Лидерами по числу новых стобалльных работ после пересдачи стали информатика с 82 работами, литература с 65, русский язык с 58 и профильная математика с 53. В ведомстве также подчеркнули, что за последние шесть лет доля выпускников, набравших 180 баллов и выше по трём предметам, выросла более чем на 5%, а количество не преодолевших минимальный порог сократилось на 4%.

Ранее стало известно, что в 2026 году с ЕГЭ за различные нарушения были удалены 917 участников. Всех исключённых ждёт серьёзное наказание: они лишены права на пересдачу в течение целого года. При этом количество нарушителей год от года остаётся практически неизменным. Для сравнения, в 2025 году без права пересдачи в текущем сезоне остались 915 человек.