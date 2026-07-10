«Авось повезёт — не прокатит»: Назван топ-5 фатальных ошибок абитуриентов при поступлении

До завершения основного этапа приёмной кампании в российские вузы остаются считанные дни. Даже отличные результаты ЕГЭ могут не спасти, если абитуриент допустит досадную невнимательность при подаче документов, предупредила kp.ru юрист в сфере образования и автор блога «Профориентация и образование» Елена Крылова.

Напомним, сейчас разрешено подавать заявления одновременно в пять вузов, большинство выпускников делают это через портал Госуслуг. Внести изменения в свой список можно до 25 июля включительно, а после этой даты переиграть решение уже не получится. Затем, 27 июля, учебные заведения опубликуют ранжированные конкурсные списки, и у абитуриентов будет время до 5 августа, чтобы определить, куда отдавать согласие на зачисление.

Одна из самых распространённых ошибок — невнимательное заполнение данных. Эксперт советует обязательно проверить, что адрес электронной почты указан с российским доменом .ru, а не международным, иначе вуз может не принять заявку. Важно также найти себя в списках подавших документы на сайте университета и сверить корректность внесённых баллов ЕГЭ: из-за технических сбоев 100 баллов иногда отображаются как 57. Некоторые институты требуют дублировать заявку с Госуслуг в собственном личном кабинете — этот момент стоит уточнить отдельно.

Второй промах — спешка с подачей. Вопреки распространённому мнению, момент отправки заявления не влияет на шансы: значение имеют только конкурсные баллы и количество мест. Крылова рекомендует дождаться загрузки всех документов, включая аттестат, изучить проходные баллы прошлых лет на сайтах вузов и лишь тогда формировать стратегию.

Третья ошибка — отказ от запасных вариантов. Многие ограничиваются двумя-тремя вузами по принципу «хочу», но высокие баллы могут не совпасть с возможностями, а желания — резко измениться в августе, когда исправлять что-либо уже поздно. Эксперт настаивает на использовании всех пяти допустимых направлений, включая не самые престижные, но надёжные варианты для подстраховки.

«Я не раз доходила до финиша с клиентами и знаю, что может случиться. Не всегда желания совпадают с возможностями (баллов ЕГЭ не хватает). Или желания резко меняются. А бывает, что конкурсная ситуация вынуждает менять запросы на вузы, если цель - только бюджет», — сказала Крылова.

Четвёртый просчёт — надежда на авось при попытке пройти в топовый вуз с низкими баллами. Иногда счастливчикам это удаётся, если высокобалльники уходят в более простые университеты, однако Крылова предупреждает: эта теория строится на «ошибке выжившего». Если риск не оправдается, второго шанса на бюджет в этом году уже не будет, даже если по баллам выпускник легко проходил в другие институты.

«Риск - дело благородное, но нужно понимать: если дело не выгорит, второго шанса поступить на бюджет в этом году уже не будет», — предупредила эксперт.

И наконец, пятая ошибка — поступление ради поступления, когда нет чёткого понимания будущей профессии. По словам эксперта, взрослые часто навязывают детям эту установку, но тратить 4–5 лет на учёбу без осознания, кем хочешь стать, бессмысленно.

Отвечая на вопрос о возможном росте проходных баллов из-за рекордного числа стобалльников в этом году, Крылова спрогнозировала заметное увеличение на направлениях с профильной математикой. Она посоветовала закладывать запас в баллах и обязательно рассматривать хотя бы один не топовый вуз для подстраховки.

«Думаю, заметно вырастет балл на направлениях, где есть профильная математика. Но это только мой прогноз», — отметила собеседница.