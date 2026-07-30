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30 июля, 02:46

Зимние каникулы у школьников в 2026-2027 году сократятся на день

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российских школьников в новом учебном году ждёт чуть более короткий зимний отдых. Продолжительность каникул после Нового года уменьшится на один день по сравнению с прошлым учебным периодом, пишет ТАСС.

Если в 2025–2026 годах дети не посещали занятия с 31 декабря по 11 января, то на этот раз каникулы завершатся 10 января. Таким образом, к учёбе школьники вернутся на сутки раньше. Начало занятий запланировано на 1 сентября 2026 года, а последний учебный день должен пройти 26 мая 2027 года.

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Ранее Министерство просвещения РФ направило в субъекты Российской Федерации рекомендации по организации и проведению Дня знаний 1 сентября 2026 года. Темами первого учебного дня в сентябре станет единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественные мероприятия традиционно начнутся с церемонии выноса и поднятия Государственного флага РФ и исполнения Государственного гимна РФ.

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Тимур Хингеев
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