В Москве пропадают ночные клубы из-за любви зумеров к нишевым хобби

Количество ночных клубов в Москве за год уменьшилось на 8,5%. Такие данные приводят авторы Telegram-канала Mash Money.

Схожая динамика наблюдается и в других городах-миллионниках России, где число заведений сократилось на 4%. Всего по стране сейчас насчитывается около 700 клубов, однако рынок переживает очевидный застой. В столице на данный момент функционирует 172 ночных клуба. За минувший год прекратили работу минимум 15 точек. Основная аудитория, то есть молодёжь, стала наведываться в подобные места заметно реже.

Авторы канала связывают это с переориентацией зумеров на иные форматы досуга. Молодые люди всё чаще выбирают кофейно-книжные пространства, бильярдные и шахматные клубы вместо громкой музыки и танцев. Хотя о полном переделе рынка говорить ещё преждевременно, привычки московской молодёжи явно трансформируются, а старые развлекательные форматы постепенно теряют актуальность.

Ранее настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин рассказал о растущем интересе поколения зумеров к религии. По его наблюдениям, молодые люди всё чаще приходят в храмы в поисках духовной опоры и смысла, разочаровавшись в гедонизме. Священнослужитель отметил, что эта тенденция является общемировой: в США, например, фиксируется кратный рост числа молодых прихожан в православных приходах. По его словам, причина кроется в кризисе потребительской модели, сводящей жизнь к развлечениям, когда человек интуитивно ищет нечто большее и находит это в вере.