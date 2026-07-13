«Гедонизм пресытил»: Зумеры меняют развлечения на общение с Богом

Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин в беседе с «Абзацем» рассказал о растущем интересе поколения зумеров к религии. По его наблюдениям, молодые люди всё чаще приходят в церковь за духовной опорой и ответами на глубинные вопросы.

Священнослужитель отметил, что эта тенденция носит общемировой характер. В США, например, фиксируется кратный рост числа молодых прихожан в православных приходах. Причина, по его словам, в разочаровании гедонистической моделью, где жизнь сводится к развлечениям и потреблению. Человек интуитивно ищет нечто большее и находит это в вере.

Отец Фёдор также обратил внимание, что многие профессиональные психологи сами направляют клиентов в храм, осознавая ограниченность своих методов перед лицом экзистенциальных кризисов. Того, что не может дать специалист, человек, по их мнению, способен обрести через общение с Богом, а роль священника здесь — быть проводником.

Собеседник подчеркнул, что молодёжь сегодня не просто заходит в церковь, а активно включается в жизнь общин. Они ищут не ритуала, а смысла и глубины, стремясь понять, ради чего стоит жить, и приходят к выводу, что главная ценность — это любовь.

А ранее россиянам объяснили, обязательно ли нужно креститься при виде храма. По словам священника, традиция осенять себя крестным знамением уходит корнями в глубину веков и связана с верой в то, что после освящения к алтарю приставляется ангел-хранитель, который остаётся там до Второго Пришествия.