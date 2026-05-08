«Ходим под Богом»: Священник объяснил, обязательно ли креститься при виде храма

Если человек, видя храм из окна автобуса или слыша колокольный звон, испытывает внутреннее желание перекреститься, но боится смутить окружающих, значит его вера ещё не глубока и не крепка, уверен протоиерей Александр Трушин. По его словам, стесняться проявлять свою любовь к Богу на родной православной земле не стоит, хотя если по каким-то причинам не перекреститься, большого греха в этом не будет.

Традиция осенять себя крестным знамением при виде храма уходит корнями в глубину веков и связана с верой в то, что после освящения к алтарю приставляется ангел-хранитель, который остаётся там до Второго Пришествия. Даже если храм когда-либо разрушат, ангел всё равно будет на том месте и представит Богу, как люди относились к этой святыне, отметил священник.

«Это было и есть напоминание, что все мы ходим под Богом. Наша земная жизнь не вечна. Когда-то мы все придём к Богу. Храм или колокольный звон — это напоминание нам об этом», — подчеркнул собеседник интернет-издания Regions.ru.

По его словам, со временем обычай креститься укоренился, и сегодня многие воспринимают его как обязательное правило: увидел храм — перекрестился. Однако это не жёсткая догма, а благочестивая традиция. Для глубоко верующего человека христианское воспитание само подскажет: завидев церковь, стоит хоть на миг обратиться к Богу.

Ранее священнослужитель Русской православной церкви Антоний Борисов заявил, что трудовая деятельность сама по себе не является абсолютной добродетелью. Напротив, если работа служит эгоизму или сеет вражду, она заслуживает порицания.