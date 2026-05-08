«Ходим под Богом»: Священник объяснил, обязательно ли креститься при виде храма
Протоиерей Трушин: Традиция креститься при виде храма идёт из глубины веков
Обложка © Life.ru
Если человек, видя храм из окна автобуса или слыша колокольный звон, испытывает внутреннее желание перекреститься, но боится смутить окружающих, значит его вера ещё не глубока и не крепка, уверен протоиерей Александр Трушин. По его словам, стесняться проявлять свою любовь к Богу на родной православной земле не стоит, хотя если по каким-то причинам не перекреститься, большого греха в этом не будет.
Традиция осенять себя крестным знамением при виде храма уходит корнями в глубину веков и связана с верой в то, что после освящения к алтарю приставляется ангел-хранитель, который остаётся там до Второго Пришествия. Даже если храм когда-либо разрушат, ангел всё равно будет на том месте и представит Богу, как люди относились к этой святыне, отметил священник.
«Это было и есть напоминание, что все мы ходим под Богом. Наша земная жизнь не вечна. Когда-то мы все придём к Богу. Храм или колокольный звон — это напоминание нам об этом», — подчеркнул собеседник интернет-издания Regions.ru.
По его словам, со временем обычай креститься укоренился, и сегодня многие воспринимают его как обязательное правило: увидел храм — перекрестился. Однако это не жёсткая догма, а благочестивая традиция. Для глубоко верующего человека христианское воспитание само подскажет: завидев церковь, стоит хоть на миг обратиться к Богу.
