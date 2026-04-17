Грех ли сжигать тело? Священник честно ответил, что РПЦ думает о кремации

Кремация, которую россияне часто выбирают из-за дешевизны и простоты, с точки зрения православной церкви не является препятствием для спасения души, но традиционное погребение в земле остаётся более предпочтительным. Об отношении РПЦ к таким похоронам 360.ru рассказал протоиерей Фёдор Бородин.

Священник пояснил, что Бог сказал Адаму: «Ты — земля и в землю отойдёшь», поэтому верующих стараются хоронить традиционно. Однако сожжение тела не помешает Создателю восстановить человека при воскресении мёртвых. Бородин напомнил, что множество мучеников, причисленных к лику святых, были сожжены — это не стало препятствием для их почитания.

В первые годы советской власти сожжение тела называли «атеистическим отпеванием», противопоставляя кремацию молитве. Потому у верующих такой способ долго вызывал отторжение. Но бывают ситуации, когда у вдовы нет средств на традиционные похороны, а кремация многократно дешевле.

«В такой ситуации мне как священнику настаивать и говорить о том, что, мол, вы тяжко согрешите, если его кремируете, сил духа не хватит», — сказал собеседник.

Сожжённый прах можно отпеть и захоронить на освящённой земле. Кремация — скорее грех родственников, если покойный при жизни не оставлял распоряжений на этот счёт. При любой возможности лучше хоронить в земле, но если человека кремировали, это никак не повлияет на его душу, подчеркнул Бородин.

