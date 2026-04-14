Отпевание в крематории: Можно ли предать огню тело православного и кто принимает это решение
Кремацию выбирают люди разных вероисповеданий, при этом значительная часть умерших остаётся православными. Об этом сообщил директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.
«У нас в среднем в день проходит 7–8 процессий, примерно на шести из них проводятся отпевания священником… То есть примерно две трети умерших — это православные», — сказал он РИА «Новости».
По его словам, священники проводят отпевания прямо в крематории, что соответствует церковной практике. Такая форма прощания официально допустима — соответствующее решение было принято Архиерейским собором в 2015 году.
«Кремированные усопшие… имеют право на отпевание и панихиду по православному обычаю», — пояснил Ворошуха.
Он отметил, что решение о кремации часто связано не только с религиозными убеждениями, но и с бытовыми обстоятельствами. В частности, зимой захоронение может быть затруднено из-за погодных условий. К примеру, зимой проходит кремация, а прах забирают после Пасхи, и можно спокойно урну захоронить.
Кремация может становиться единственным выходом в случае нехватки мест для захоронения на кладбищах в крупных городах. По словам священников, обязательным условием для верующих, выбирающих кремацию, является проведение полного обряда отпевания до сожжения тела.
