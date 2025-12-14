РПЦ внесла ясность в вопрос о том, можно ли кремировать умерших

В Русской православной церкви официально разъяснили своё отношение к кремации, признав её вынужденной мерой в современных условиях. Об этом сообщает церковный Дзен-канал «Святые места».

Церковь по-прежнему считает традиционное погребение в землю предпочтительным способом, так как тело рассматривается как божественный храм. Однако священнослужители признают, что в крупных городах из-за нехватки мест на кладбищах кремация может становиться единственным выходом.

Обязательным условием для верующих, выбирающих кремацию, является проведение полного обряда отпевания до сожжения тела. Церковь настаивает на необходимости молитвенного сопровождения души в первые сорок дней после смерти, поэтому чин отпевания должен быть совершён заранее.

Ранее представитель РПЦ разъяснил вопрос о влиянии кремации на загробную судьбу души, подчеркнув, что в православии предпочтительным остаётся традиционное захоронение в земле. Однако кремация допускается при невозможности иного варианта и при условии уважительного отношения к усопшему, с последующим захоронением праха или помещением урны в колумбарий.