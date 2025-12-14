Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:21

РПЦ внесла ясность в вопрос о том, можно ли кремировать умерших

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Русской православной церкви официально разъяснили своё отношение к кремации, признав её вынужденной мерой в современных условиях. Об этом сообщает церковный Дзен-канал «Святые места».

Церковь по-прежнему считает традиционное погребение в землю предпочтительным способом, так как тело рассматривается как божественный храм. Однако священнослужители признают, что в крупных городах из-за нехватки мест на кладбищах кремация может становиться единственным выходом.

Обязательным условием для верующих, выбирающих кремацию, является проведение полного обряда отпевания до сожжения тела. Церковь настаивает на необходимости молитвенного сопровождения души в первые сорок дней после смерти, поэтому чин отпевания должен быть совершён заранее.

Священник назвал две причины для появления новых молитв
Священник назвал две причины для появления новых молитв

Ранее представитель РПЦ разъяснил вопрос о влиянии кремации на загробную судьбу души, подчеркнув, что в православии предпочтительным остаётся традиционное захоронение в земле. Однако кремация допускается при невозможности иного варианта и при условии уважительного отношения к усопшему, с последующим захоронением праха или помещением урны в колумбарий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • РПЦ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar