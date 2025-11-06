Священник назвал две причины для появления новых молитв

Любой верующий может составить молитву, в том числе и для новых вызовов, подобных помощи женщинам перед абортом, но для использования в храме её должен утвердить Священный синод. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал священник, миссионер, проповедник Стахий Колотвин. Таким образом он прокомментировал новость о том, что в РПЦ планируют создать молитву для женщин, планирующих аборт.

Священник подчеркнул, что для личной молитвы нет никаких ограничений.

«Очень хорошо, когда люди молятся своими словами, но, тем не менее, мы ориентируемся на тексты, которые предлагает нам церковь, как на некоторую планку, ниже которой опускаться не стоит. Потому что, когда мы молимся своими словами, то зачастую наши молитвы напоминают формирование заказа в интернет-магазине: «Господи, сделай то, подай это», — отметил собеседник Life.ru.

Основой же церковной молитвенной жизни, по его словам, являются древние тексты, такие как Псалтырь, а также песнопения, которые составлялись на протяжении всей истории христианства. «И сейчас, в наши дни, эта работа продолжается», — заявил Колотвин.

Эксперт назвал две основные причины появления новых молитв. Во-первых, это прославление новых святых и икон. Во-вторых, это возникновение новых общественных проблем, которые тоже требуют молитвенного осмысления. Именно к этой категории, судя по всему, и будет относиться новая молитва для женщин, стоящих перед тяж§лым выбором.

«Эти молитвы тоже может брать и составлять абсолютно любой человек», — подтвердил священник. Такой текст может быть уместен для личного использования и даже вдохновить друзей молящегося.

Однако для того, чтобы молитва звучала во время общественного богослужения в храме, требуется официальное утверждение. Как пояснил Колотвин, любой человек может предложить свой текст в Синодальную богослужебную комиссию. Этот орган изучает текст и может либо отклонить его (например, если он «слишком похож на заклинание»), либо рекомендовать для домашнего использования, либо представить на утверждение Священного синода для общецерковного употребления.

Священник отметил, что идеальная молитва стоит на двух «столпах»: личное благочестие автора и его литературный талант. Проповедник добавил, что если автор обладает талантом, но живёт в грехе и не кается, его текст будет формально правильным, но бездушным. С другой — если у автора есть благочестие, но нет творческого дара, молитва может быть искренней, однако её неловкая форма не позволит ей стать по-настоящему уместной и сильной.

В заключение отец Стахий призвал верующих не бояться молиться своими словами и проявлять инициативу: «Поэтому молитесь, дерзайте, и если чувствуете, что ваша молитва вдохновляет не только вас, но и окружающих, предлагайте ее в Богослужебную комиссию».

Ранее Life.ru рассказывал, что в РПЦ собираются создать специальную молитву для женщин, которые задумываются об аборте. Новый молебен будет звучать в церквях ежегодно 29 декабря. В эту дату верующие вспоминают о тысячах вифлеемских младенцев, которых погубили по приказу царя Ирода. Правитель Иудеи решил расправиться с ними потому, что волхвы не раскрыли ему местонахождение новорождённого Иисуса, который, как ему сообщили, должен был стать «будущим царём».