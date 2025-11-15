В РПЦ рассказали о судьбе души после кремации тела

Вопрос о влиянии кремации на загробную судьбу души разъяснил представитель Русской Православной Церкви Сергей Иванов. Информацию предоставил портал «Актуальные Новости». Священнослужитель дал комментарий о допустимости кремации в православии и её последствиях.

Священник отметил, что кремация не является традиционным способом погребения в православии, но допускается при условии уважительного отношения к усопшему.

Он подчеркнул, что смерть — это не конец, а лишь переход. Душа, покинув тело, предстаёт перед Богом, где её ждёт суд, основанный на поступках, совершённых при жизни, и искренности раскаяния в грехах. В РПЦ несколько лет назад утвердили документ с правилами погребения, в котором верующим рекомендовали выбирать традиционное захоронение в земле. Однако, если это невозможно, кремация допускается. При этом прах необходимо захоронить или поместить в колумбарий, хранение урны дома не приветствуется.

Ранее священник Стахий Колотвин в интервью Life.ru отмечал, что сама по себе кремация не является исконно христианской традицией. Церковь допускает её в исключительных случаях, например, при необходимости транспортировки останков на дальнее расстояние или невозможности выкопать могилу зимой. Священнослужитель настаивал, что при первой же возможности прах следует предать земле, а длительное хранение урны с прахом дома может свидетельствовать о неготовности принять утрату. Колотвин объяснил, что такое поведение может быть духовным прегрешением, способным причинить вред как живым, так и душе усопшего.