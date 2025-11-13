Священник объяснил Life.ru, к чему приведёт хранение праха покойника дома

После кремации многие задаются вопросом, где разместить урну с прахом усопшего. Желание сохранить духовную близость с близким человеком побуждает некоторых рассматривать вариант домашнего хранения, но вызывает вопросы. Священник, проповедник и миссионер Стахий Колотвин рассказал Life.ru, что в целом кремация не является исконно христианской традицией.

В исключительных случаях — например, при необходимости транспортировки останков на дальнее расстояние для похорон рядом с родными или ввиду невозможности выкопать могилу в зимний период — церковь допускает как саму кремацию, так и временное хранение праха дома.

«В этом нет ничего дурного, потому что христианство признаёт тело храмом души, а ни тело, ни прах усопшего не могут навредить живым. Более того, святые мощи — тела святых людей — почитаются Церковью как сакральные реликвии», — рассказал священник.

Однако при первой же возможности прах необходимо предать земле. Превращать урну в домашнюю реликвию не только нецелесообразно, но и духовно рискованно. В ответ на возможное возражение о выставлении мощей святых в храмах, Колотвин напоминает, что обычные люди не обладали святостью. Наш долг — молиться за упокоение их душ, а не ставить их в один ряд со святыми.

Более того, продолжительное хранение праха дома может указывать на нежелание принять волю Божию и смириться с утратой. Если же человек, несмотря на увещевания, удерживает прах из эгоистических побуждений или даже по оккультным причинам, это квалифицируется как духовное прегрешение. Такая позиция может нанести вред не только живым, но и душе умершего.

«Хранение праха дома иногда может свидетельствовать о неготовности принять волю Божию и смириться с потерей», — объяснил священник.

