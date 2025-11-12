Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 19:12

В РПЦ напомнили, кого нельзя вписывать в поминальные записки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Русской православной церкви напомнили о категориях людей, которых нельзя вносить в поминальные записки «о здравии» и «об упокоении». Священнослужители подробно разъяснили правила оформления таких прошений для участия в богослужениях. Об этом пишет канал в Дзене о духовной жизни «Торжество православия».

Согласно церковным канонам, на проскомидии не поминают некрещёных в православии, самоубийц, а также усопших, уже причисленных к лику святых. При этом за близких из этих категорий можно молиться дома, прося у Бога спасения их душ.

Записки следует оформлять в родительном падеже, соблюдая иерархию: сначала указываются имена патриарха и священнослужителей, затем мирян. Такой порядок действует для обеих категорий записок. Священники подчёркивают, что домашняя молитва за тех, кого нельзя поминать в храме, также имеет духовную ценность.

Митрополита Нестора, руководившего приходами РПЦ в Западной Европе, отстранили от службы
Митрополита Нестора, руководившего приходами РПЦ в Западной Европе, отстранили от службы

Ранее в РПЦ заявили о негативном влиянии больших денег на женщин представляют собой частное мнение, не имеющее обязательной силы для всех верующих. Даже 100 тысяч рублей могут вызвать у женщины серьёзные переживания и не принесут счастья, а настоящая верующая отдаст 90 тысяч рублей храму.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • РПЦ
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar