В РПЦ напомнили, кого нельзя вписывать в поминальные записки

В Русской православной церкви напомнили о категориях людей, которых нельзя вносить в поминальные записки «о здравии» и «об упокоении». Священнослужители подробно разъяснили правила оформления таких прошений для участия в богослужениях. Об этом пишет канал в Дзене о духовной жизни «Торжество православия».

Согласно церковным канонам, на проскомидии не поминают некрещёных в православии, самоубийц, а также усопших, уже причисленных к лику святых. При этом за близких из этих категорий можно молиться дома, прося у Бога спасения их душ.

Записки следует оформлять в родительном падеже, соблюдая иерархию: сначала указываются имена патриарха и священнослужителей, затем мирян. Такой порядок действует для обеих категорий записок. Священники подчёркивают, что домашняя молитва за тех, кого нельзя поминать в храме, также имеет духовную ценность.

Ранее в РПЦ заявили о негативном влиянии больших денег на женщин представляют собой частное мнение, не имеющее обязательной силы для всех верующих. Даже 100 тысяч рублей могут вызвать у женщины серьёзные переживания и не принесут счастья, а настоящая верующая отдаст 90 тысяч рублей храму.