Митрополита Нестора, руководившего приходами РПЦ в Западной Европе, отстранили от службы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился отстранить митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от управления патриаршим экзархатом Западной Европы. Как указано на сайте РПЦ, решение связано с началом церковно-судебного производства в отношении архиерея. Таким образом, Нестор временно не будет возглавлять также Корсунскую и Испанско-Португальскую епархии, а также приходы Московского патриархата в Италии.

Причины и обстоятельства, приведшие к церковному разбирательству, официально не раскрываются, однако подчёркивается, что процедура проводится в соответствии с действующими каноническими нормами. Отстранение на период судебного рассмотрения предполагает, что митрополит Нестор не будет участвовать в управленческой и административной деятельности подведомственных структур, пока не будет вынесено решение по делу.

Временное руководство экзархатом возложено на митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Ему поручено обеспечить стабильную работу епархий и приходов, сохранение установленного порядка и координацию деятельности духовенства. В РПЦ подчёркивают, что данная мера носит рабочий характер и направлена на беспристрастное проведение церковного суда.

