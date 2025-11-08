Россия и США
8 ноября, 15:42

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Димитрия Донского

Обложка © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручил орден благоверного князя Димитрия Донского I степени заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву. Награда была вручена в день памяти великомученика Димитрия Солунского, по случаю 60-летия Медведева и за его вклад в развитие церковно-государственных отношений. Об этом сообщает сайт Московской патриархии.

«Предстоятель РПЦ поздравил Д.А. Медведева с днём тезоименитства и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени», — говорится в сообщении.

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за руководителей России
Патриарх Кирилл призвал верующих молиться за руководителей России

А ранее патриарх Кирилл рассказал о молитвах за украинцев. Глава РПЦ также осудил политику Владимира Зеленского, направленную на противопоставление частей одного народа. По его мнению, мудрый государственный деятель должен стремиться к примирению, а не провоцировать конфликты.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Наталья Демьянова
