Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Димитрия Донского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вручил орден благоверного князя Димитрия Донского I степени заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву. Награда была вручена в день памяти великомученика Димитрия Солунского, по случаю 60-летия Медведева и за его вклад в развитие церковно-государственных отношений. Об этом сообщает сайт Московской патриархии.

«Предстоятель РПЦ поздравил Д.А. Медведева с днём тезоименитства и вручил ему орден благоверного князя Димитрия Донского I степени», — говорится в сообщении.

А ранее патриарх Кирилл рассказал о молитвах за украинцев. Глава РПЦ также осудил политику Владимира Зеленского, направленную на противопоставление частей одного народа. По его мнению, мудрый государственный деятель должен стремиться к примирению, а не провоцировать конфликты.