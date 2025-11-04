«Этот народ для меня очень близкий»: Патриарх Кирилл рассказал о молитвах за украинцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал политиков проявить мудрость в разрешении сложившейся ситуации на Украине. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он заявил, что молится за украинский народ и отметил свою личную связь с этой страной.

Патриарх Кирилл заявил, что молится за Украину. Видео © Life.ru

«Мы молимся за Украину, любим очень Украину, украинский народ для меня очень близкий, потому что когда я был ректором, в Ленинградской Духовной Академии, тогда почему-то советская власть запрещала принимать в семинарии ребят с Украины. Боялись всяких влияний. Единственное место, где принимали украинцев, была Ленинградская Духовная Семинария», — сказал патриарх после церемонии награждения в Кремле.

Глава РПЦ также осудил политику Владимира Зеленского, направленную на противопоставление частей одного народа. По его мнению, мудрый государственный деятель должен стремиться к примирению, а не провоцировать внутренние конфликты. Патриарх призвал духовенство молиться за мир и прекращение смуты, сохранение человеческих жизней.

«Какой мудрый государь будет провоцировать внутренние конфликты и еще одних финансировать и поддерживать, чтобы они боролись с другими? И те, и другие граждане Украины. Первое, что власть должна делать, предпринимать все усилия к примирению», — подчеркнул глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл призвал готовиться не к апокалипсису, а к встрече с Богом. Он заявил, что вопрос конца человеческой цивилизации менее важен, чем личная подготовка к встрече с Богом после смерти.