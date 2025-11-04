«Этот народ для меня очень близкий»: Патриарх Кирилл рассказал о молитвах за украинцев
Патриарх Кирилл рассказал о молитвах за Украину и её народ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал политиков проявить мудрость в разрешении сложившейся ситуации на Украине. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он заявил, что молится за украинский народ и отметил свою личную связь с этой страной.
Патриарх Кирилл заявил, что молится за Украину. Видео © Life.ru
«Мы молимся за Украину, любим очень Украину, украинский народ для меня очень близкий, потому что когда я был ректором, в Ленинградской Духовной Академии, тогда почему-то советская власть запрещала принимать в семинарии ребят с Украины. Боялись всяких влияний. Единственное место, где принимали украинцев, была Ленинградская Духовная Семинария», — сказал патриарх после церемонии награждения в Кремле.
Глава РПЦ также осудил политику Владимира Зеленского, направленную на противопоставление частей одного народа. По его мнению, мудрый государственный деятель должен стремиться к примирению, а не провоцировать внутренние конфликты. Патриарх призвал духовенство молиться за мир и прекращение смуты, сохранение человеческих жизней.
«Какой мудрый государь будет провоцировать внутренние конфликты и еще одних финансировать и поддерживать, чтобы они боролись с другими? И те, и другие граждане Украины. Первое, что власть должна делать, предпринимать все усилия к примирению», — подчеркнул глава РПЦ.
Ранее патриарх Кирилл призвал готовиться не к апокалипсису, а к встрече с Богом. Он заявил, что вопрос конца человеческой цивилизации менее важен, чем личная подготовка к встрече с Богом после смерти.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.
Обложка © Life.ru