22 октября, 13:45

В РПЦ заявили, что женщинам вредно иметь много денег — лучше отдать храму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Высказывания иерея Кирилла Марковского о негативном влиянии больших денег на женщин представляют собой «частное мнение», которое не может рассматриваться как имеющее обязательную силу для всех. Такое мнение выразил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Марковский указывал, что даже 100 тыс. рублей могут вызвать у женщины серьёзные переживания, а счастья ей такие деньги вообще не принесут. По его словам, настоящая верующая женщина из 100 тыс. рублей 90 тыс. отдаст в храм.

Кипшидзе, в свою очередь, отметил, что слова Марковского, вероятно, являются «пастырским советом», высказанным в рамках проповеди и предназначенным для ограниченного круга слушателей.

«Я считаю, что это частное мнение, которое, разумеется, нельзя считать каким-то общеприменительным или, тем более, общеобязывающим», — подчеркнул Кипшидзе в беседе с RTVI.

«Практика идолопоклонства»: Священник объяснил, почему пирсинг вызывает тревогу у Церкви
«Практика идолопоклонства»: Священник объяснил, почему пирсинг вызывает тревогу у Церкви

А ранее женщин назвали источником зла и причиной ошибок мужчин. По словам священника Михаила Швалагина, чрезмерные материальные запросы представительниц слабого пола вынуждают партнёров искать дополнительные заработки.

Дарья Нарыкова
