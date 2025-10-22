В РПЦ заявили, что женщинам вредно иметь много денег — лучше отдать храму
Высказывания иерея Кирилла Марковского о негативном влиянии больших денег на женщин представляют собой «частное мнение», которое не может рассматриваться как имеющее обязательную силу для всех. Такое мнение выразил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Марковский указывал, что даже 100 тыс. рублей могут вызвать у женщины серьёзные переживания, а счастья ей такие деньги вообще не принесут. По его словам, настоящая верующая женщина из 100 тыс. рублей 90 тыс. отдаст в храм.
Кипшидзе, в свою очередь, отметил, что слова Марковского, вероятно, являются «пастырским советом», высказанным в рамках проповеди и предназначенным для ограниченного круга слушателей.
«Я считаю, что это частное мнение, которое, разумеется, нельзя считать каким-то общеприменительным или, тем более, общеобязывающим», — подчеркнул Кипшидзе в беседе с RTVI.
А ранее женщин назвали источником зла и причиной ошибок мужчин. По словам священника Михаила Швалагина, чрезмерные материальные запросы представительниц слабого пола вынуждают партнёров искать дополнительные заработки.
