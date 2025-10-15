Сектор Газа
«Практика идолопоклонства»: Священник объяснил, почему пирсинг вызывает тревогу у Церкви

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / izikMD

Увлечение пирсингом в обществе вызывает у Церкви тревогу. Исторически проколы и татуировки ассоциировались с идолопоклонством и ритуальными обрядами. Об этом сообщил «Абзацу» настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Молоково (Видновский округ) отец Дмитрий Березин.

Ветхозаветные запреты прямо связывали такие практики с языческими культами, где порой сопутствовали и жертвоприношения. В наши дни прямой религиозной зависимости уже нет, но церковное отношение к таким украшениям остаётся сдержанным — их не поощряют и не приветствуют.

«Наличие серёжки не может стать поводом, чтобы кого-то не пустили в храм: люди приходят в разных состояниях и с разной предысторией. Но если человек становится прихожанином, от этого лучше избавиться», — сказал священнослужитель.

Священник заметил, что божественное творение — человеческое тело — совершенно и гармонично. Церковное учение видит в пирсинге и татуировках стремление индивида улучшить дарованную ему изначально красоту, ставя себя тем самым выше Создателя. В частности, наличие серёжек и татуировок может сигнализировать о внутренних проблемах ищущего веры. В подобных случаях рекомендуется обратиться к духовному лицу за советом и поддержкой.

Ранее председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Легойда заявил, что проповеди отдельных священников не должны выдаваться за офицальную позицию церкви.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

