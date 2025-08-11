Встреча Путина и Трампа
11 августа, 13:19

«Мисс мясник»: В Орске девушкам потребовались операции после пирсинга ушей

В Орске после пирсинга ушей женщинам потребовались операции из-за воспаления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sruilk

В Орске несколько девушек получили серьёзные осложнения после пирсинга у мастера Марии Б., известной в узких кругах как «мисс мясник». Некоторые из пострадавших были вынуждены лечиться в больнице и проходить операции. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

После пирсинга у женщин из Орска начались гнойные воспаления и операции. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Женщины, которые сделали пирсинг у мастера из Орска, обвиняют её в некомпетентности и нарушении правил стерильности. По словам одной из клиенток, несмотря на соблюдение всех рекомендаций по уходу, у неё развилось гнойное воспаление, которое привело к двум госпитализациям и операции. Другая девушка сообщила, что четыре года назад у неё после процедуры образовались гранулёмы, которые также удаляли хирургически. Мастер по пирсингу от комментариев отказалась.

Понадеялся на свой опыт: В Подмосковье анестезиолог случайно убил пациентку

Ранее в Индии в городе Мандикхера (штат Харьяна) разгорелся скандал после трагического случая в больнице. Из-за халатности врачей новорождённый лишился руки во время родов 30 июля. Семья обвиняет медперсонал в жестоком и безответственном отношении. Пострадавшего младенца срочно перевели в другую клинику для дальнейшего лечения.

