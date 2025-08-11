«Мисс мясник»: В Орске девушкам потребовались операции после пирсинга ушей

В Орске несколько девушек получили серьёзные осложнения после пирсинга у мастера Марии Б., известной в узких кругах как «мисс мясник». Некоторые из пострадавших были вынуждены лечиться в больнице и проходить операции. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА .

Женщины, которые сделали пирсинг у мастера из Орска, обвиняют её в некомпетентности и нарушении правил стерильности. По словам одной из клиенток, несмотря на соблюдение всех рекомендаций по уходу, у неё развилось гнойное воспаление, которое привело к двум госпитализациям и операции. Другая девушка сообщила, что четыре года назад у неё после процедуры образовались гранулёмы, которые также удаляли хирургически. Мастер по пирсингу от комментариев отказалась.