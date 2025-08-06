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6 августа, 11:43

Врачи оторвали младенцу руку во время родов

В Индии врачи случайно оторвали младенцу руку во время родов, идёт расследование

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Индии разгорается скандал вокруг ужасающего инцидента в больнице города Мандикхера (штат Харьяна), где из-за вопиющей халатности врачей новорождённый лишился руки во время родов. Как сообщает The Times of India, всё произошло 30 июля.

Трагедия потрясла семью роженицы, обвинившую медперсонал в жестоком и безответственном отношении. Младенец, переживший травматическую ампутацию, был срочно переведён в другую клинику.

Специальная комиссия уже начала разбирательство, выявив грубое несоблюдение медицинских стандартов и нарушение конституционных прав на жизнь и здоровье. Правоохранители обещают жёсткие меры в отношении виновных, пока общественность требует справедливости.

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Инциденты с участием младенцев происходят нередко. Так, у 10-месячной девочки вырос микропенис из-за того, что она лежала на груди у отца. Половые губы младенца начали срастаться, а клитор — удлиняться, напоминая микропенис. В ужасе они повезли ребёнка в больницу. Как оказалось, изменения происходили из-за геля отца.

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Оксана Попова
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