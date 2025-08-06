Врачи оторвали младенцу руку во время родов

В Индии разгорается скандал вокруг ужасающего инцидента в больнице города Мандикхера (штат Харьяна), где из-за вопиющей халатности врачей новорождённый лишился руки во время родов. Как сообщает The Times of India, всё произошло 30 июля.

Трагедия потрясла семью роженицы, обвинившую медперсонал в жестоком и безответственном отношении. Младенец, переживший травматическую ампутацию, был срочно переведён в другую клинику.

Специальная комиссия уже начала разбирательство, выявив грубое несоблюдение медицинских стандартов и нарушение конституционных прав на жизнь и здоровье. Правоохранители обещают жёсткие меры в отношении виновных, пока общественность требует справедливости.