У 10-месячной девочки вырос микропенис из-за того, что она лежала на груди у отца

Родители 10-месячной девочки в Швеции начали замечать, что с их ребёнком происходит нечто странное. Половые губы младенца начали срастаться, а клитор — удлиняться, напоминая микропенис. В ужасе они повезли ребёнка в больницу. Как оказалось, изменения происходили из-за геля отца. Об этом сообщает New York Post.

Папа маленькой девочки применял гель с тестостероном, он наносил его в область груди. Туда же он клал свою маленькую дочь. Врачи пояснили, что кожа маленьких детей намного лучше впитывает разные средства. Анализы показали, что что уровень тестостерона у младенца в пять раз превышал норму. После прекращения контакта с участками кожи, на которые наносился препарат, гормональный фон девочки начал приходить в норму, а гениталии — уменьшаться.