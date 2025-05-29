Репродуктолог объяснил Life.ru появление на свет младенца с неопределённым полом

В Тюменской области родился необычный малыш. Примечателен он тем, что его пол невозможно точно определить без дополнительных исследований. Его половые органы развивались не так, как у других новорождённых. Это может быть связано с неправильной закладкой половых органов на ранних этапах развития плода, сообщил Life.ru международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе.

«Здесь можно предположить анатомический дефект, поскольку у новорождённых иногда наблюдаются патологии развития половых органов, которые невозможно определить визуально. Например, есть такие состояния, как сиреномелия — русалочность, при которой у ребёнка рождаются сросшиеся ножки и «хвост», внутри которого скрыты половые органы», — рассказал специалист.

Бывает ситуация, когда по УЗИ невозможно определить пол ребёнка, особенно если наружные признаки не соответствуют мужским или женским половым органам. В таких случаях важно провести генетическое исследование и оценку хромосомного набора (XX — девочка, XY — мальчик), чтобы понять природу патологии, пояснил он.

Проблема может быть связана с нарушением закладки половых органов на ранних этапах развития плода, что обусловлено генетическими или гормональными сбоями. Это необязательно заболевание — скорее индивидуальный случай развития. В некоторых случаях наблюдается гермафродитизм — наличие признаков обоих полов, что затрудняет визуальную диагностику. Например, увеличенный клитор может выглядеть как половой член у маленького ребёнка. Для уточнения ситуации необходимы дополнительные исследования: УЗИ внутренних органов (матки, яичников или яичек), а также генетические тесты. Борис Лордкипанидзе Эксперт по вопросам репродуктивного здоровья

Если у новорождённого отсутствуют выраженные половые признаки или есть сомнения в их природе, важно провести комплексную диагностику для определения дальнейшей тактики: хирургической коррекции, исходя из анализа, который покажет набор хромосом или наблюдения. В случае редких аномалий возможны ситуации с отсутствием внешних признаков пола или наличием необычных структур. Также стоит учитывать случаи циклопии — рождения ребёнка с одним глазом на лбу, хотя это отдельная патология, добавил Лордкипанидзе.

«В целом такие ситуации требуют участия специалистов-генетиков, эндокринологов и хирургов для определения причины и выбора оптимального лечения. Важно помнить: большинство подобных случаев требуют быстрого реагирования и комплексного подхода для правильной диагностики и последующего ведения», — заключил наш собеседник.