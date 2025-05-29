«Родила царица в ночь...» Аномальный ребёнок без пола появился на свет в российском регионе
В 2024 году в Тюменской области родился ребёнок с неопределённым полом
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В 2024 году в Тюменской области был зарегистрирован один случай рождения ребёнка с неопределённым полом. Об этом говорится в отчёте Роспотребнадзора.
«В 2024 году зарегистрирован один случай рождения ребёнка с неизвестным полом, в 2023 году — также один случай. В 2022 году таких случаев не зарегистрировано», — приводит выдержку из документа URA.ru.
Медицинские специалисты поясняют, что подобные случаи связаны с атипичным развитием половых органов, которые не соответствуют стандартным мужским или женским характеристикам. Основными причинами такого явления могут выступать генетические мутации или хромосомные аномалии. Для точного определения пола в таких ситуациях требуется проведение специального исследования хромосомного набора.
В отчёте также обращается внимание на общую динамику врождённых пороков развития (ВПР) в регионе. С 2022 по 2024 год большинство случаев ВПР регистрировалось среди мальчиков. В прошлом году отмечался рост числа аномалий сердечно-сосудистой, костно-мышечной и мочевыделительной систем у новорождённых.
Данный случай представляет собой редкое медицинское явление, которое требует особого внимания специалистов и индивидуального подхода к дальнейшему наблюдению и развитию ребёнка.
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