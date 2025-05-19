Мать Давы раскрыла, что стала бабушкой «сеньориты вкусняшки»
У Давы и Мари Краймбрери родилась дочь
Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery
Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян стали родителями девочки. Пол новорождённой раскрыла бабушка — мать Давы Анна Манукян. В социальных сетях она нежно назвала внучку «сеньоритой вкусняшкой» и поздравила пару с прибавлением в семье.
Пока имя малышки не раскрывается, но поклонники пары уже шлют поздравления. Сам Дава новость пока не комментировал.
О рождении ребёнка Дава и Мари Краймбрери рассказали 19 мая. Пара выложила в соцсетях трогательные фото с малышом и призналась, что этот день стал самым счастливым в их жизни.