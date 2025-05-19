Мать Давы раскрыла, что стала бабушкой «сеньориты вкусняшки»

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян стали родителями девочки. Пол новорождённой раскрыла бабушка — мать Давы Анна Манукян. В социальных сетях она нежно назвала внучку «сеньоритой вкусняшкой» и поздравила пару с прибавлением в семье.

Пока имя малышки не раскрывается, но поклонники пары уже шлют поздравления. Сам Дава новость пока не комментировал.