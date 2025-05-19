Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 11:40

Мать Давы раскрыла, что стала бабушкой «сеньориты вкусняшки»

У Давы и Мари Краймбрери родилась дочь

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян стали родителями девочки. Пол новорождённой раскрыла бабушка — мать Давы Анна Манукян. В социальных сетях она нежно назвала внучку «сеньоритой вкусняшкой» и поздравила пару с прибавлением в семье.

Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе
Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе

Пока имя малышки не раскрывается, но поклонники пары уже шлют поздравления. Сам Дава новость пока не комментировал.

О рождении ребёнка Дава и Мари Краймбрери рассказали 19 мая. Пара выложила в соцсетях трогательные фото с малышом и призналась, что этот день стал самым счастливым в их жизни.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar