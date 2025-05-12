Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе
Блогер Дава извинился перед всеми беременными после челленджа от Мари Краймбрери
Дава с Мари Краймбрери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
Певица Мари Краймбрери (Мария Жадан) и блогер Дава (Давид Манукян) готовятся впервые стать родителями. Недавно парочка опубликовала в запрещённую соцсеть забавное видео, на котором музыкант с приклеенным на живот арбузом пытается понять все прелести беременности.
«Девушки, как вы с этим справляетесь? От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем. Пока снимали это видео, у меня токсикоз начался. А бывает ещё тройня, не представляю, как это», — высказался артист.
Дава с арбузом на животе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m
В общем, блогер понял, что вынашивать ребёнка — очень сложная задача. Поклонники пары поддержали Даву и отметили его безусловное чувство юмора.
Напомним, блогер и певица рассказали о тайном бракосочетании 16 марта. Когда именно артисты сыграли свадьбу, неизвестно, но на торжественных снимках у Мари виднелся беременный живот. Несмотря на то, что в Сети считают эту пару одной из самых крепких в шоу-бизнесе, продюсер Сергей Дворцов заявил, что заработать деньги блогеру помогла Краймбрери.