Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:30

Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе

Блогер Дава извинился перед всеми беременными после челленджа от Мари Краймбрери

Дава с Мари Краймбрери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Дава с Мари Краймбрери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Певица Мари Краймбрери (Мария Жадан) и блогер Дава (Давид Манукян) готовятся впервые стать родителями. Недавно парочка опубликовала в запрещённую соцсеть забавное видео, на котором музыкант с приклеенным на живот арбузом пытается понять все прелести беременности.

«Девушки, как вы с этим справляетесь? От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем. Пока снимали это видео, у меня токсикоз начался. А бывает ещё тройня, не представляю, как это», — высказался артист.

Дава с арбузом на животе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

В общем, блогер понял, что вынашивать ребёнка — очень сложная задача. Поклонники пары поддержали Даву и отметили его безусловное чувство юмора.

Измены и любовные скандалы: Стало известно, через что прошла Краймбрери до свадьбы с Давой
Измены и любовные скандалы: Стало известно, через что прошла Краймбрери до свадьбы с Давой

Напомним, блогер и певица рассказали о тайном бракосочетании 16 марта. Когда именно артисты сыграли свадьбу, неизвестно, но на торжественных снимках у Мари виднелся беременный живот. Несмотря на то, что в Сети считают эту пару одной из самых крепких в шоу-бизнесе, продюсер Сергей Дворцов заявил, что заработать деньги блогеру помогла Краймбрери.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar