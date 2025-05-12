Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе

Певица Мари Краймбрери (Мария Жадан) и блогер Дава (Давид Манукян) готовятся впервые стать родителями. Недавно парочка опубликовала в запрещённую соцсеть забавное видео, на котором музыкант с приклеенным на живот арбузом пытается понять все прелести беременности.

«Девушки, как вы с этим справляетесь? От лица мужчин извиняюсь, если в моментах мы вас не понимаем. Пока снимали это видео, у меня токсикоз начался. А бывает ещё тройня, не представляю, как это», — высказался артист.