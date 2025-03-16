«В статусе любящего мужа»: Дава показал видео с тайной свадьбы с Мари Краймбрери

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери тайно поженились, не рассказав об этом даже своей аудиториии в соцсетях. Видео со свадьбы пары появилось в профиле Давида Манукяна сегодня, 16 марта. Блогер опубликовал радостный эпизод из жизни пары в свой 32-й день рождения.

Тайная свадьба блогера Давы и певицы Мари Краймбрери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ dava_m

«Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и который загадывал на каждый свой праздник. Мечты действительно сбываются. В свои 32 — я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца», — написал Дава.

Блогер также отметил, что сейчас он абсолютно счастливый человек и поблагодарил всех, кто причастен к его жизни.