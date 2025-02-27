«Люди с противоречиями»: Астропсихолог дала прогноз о будущем Давы и Мари Краймбрери
Астропсихолог Метальникова: У пары Краймбрери и Манукян есть противоречия
Давид Манукян и Мари Краймбрери. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) /dava_m
У звёздной пары Мари Краймбрери и Давида Манукяна (Давы) есть противоречия. Однако любящие сердца смогут дополнять и поддерживать друг друга. Об этом заявила астропсихолог Александра Метальникова.
«У них очень гармоничная пара, они действительно друг друга хорошо поддерживают. Мария балансирует эти его противоречия, смягчает внутренние качели, а он — её. Они вообще достаточно похожи, как многие люди с противоречиями», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Тем не менее, по её словам, речь не идёт о глобальных противоречиях, поэтому есть надежда, что Дава и Мари образуют долгий и плодотворный союз. Эксперт уверена, что за звёздную пару сегодня можно лишь порадоваться.
Напомним, в начале года Дава показал отдых с Краймбрери на Мальдивах и подогрел слухи о её беременности. А уже в феврале подтвердилось, что звёздная пара ждёт ребёнка. Позже Дава засветил кольцо, подтвердив слухи о свадьбе с Краймбрери.