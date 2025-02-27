«Люди с противоречиями»: Астропсихолог дала прогноз о будущем Давы и Мари Краймбрери

У звёздной пары Мари Краймбрери и Давида Манукяна (Давы) есть противоречия. Однако любящие сердца смогут дополнять и поддерживать друг друга. Об этом заявила астропсихолог Александра Метальникова.

«У них очень гармоничная пара, они действительно друг друга хорошо поддерживают. Мария балансирует эти его противоречия, смягчает внутренние качели, а он — её. Они вообще достаточно похожи, как многие люди с противоречиями», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».