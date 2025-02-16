Дава засветил кольцо, подтвердив слухи о свадьбе с Мари Краймбрери

Музыкальный исполнитель Дава (Давид Манукян) засветил на безымянном пальце кольцо, очень похожее на обручальное. В соцсетях он выложил видео, на котором особенно внимательные подписчики рассмотрели непростое украшение и заподозрили Даву в тайной свадьбе с его избранницей — певицей Мари Краймбрери (Мариной Жадан).

Дава засветил обручальное кольцо. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dava_m

Накануне пара побывала на концерте Димы Билана. К слову, Мари Краймбрери выходила на сцену, чтобы спеть дуэтом со своим хорошим другом, каковым считает певца. Дава приехал поддержать возлюбленную, которая в скором времени родит ему ребёнка. Он наблюдал за выступлением спутницы из зала и сопровождал её после выхода на сцену. Блогер во время танцев под хиты Билана так активно размахивал рукой, что случайно (или намеренно) показал золотое украшение на правом безымянном пальце.

Дима Билан и Мари Краймбрери спели дуэтом на концерте музыканта. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Поклонники пары сразу же предположили, что он с Мари Краймбрери могли сыграть тайную свадьбу, чтобы успеть вступить в брак до рождения ребёнка. Но сами артисты эту информацию не прокомментировали. Как показала практика, они любят держать личную жизнь втайне.