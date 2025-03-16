Измены и любовные скандалы: Стало известно, через что прошла Краймбрери до свадьбы с Давой

Певица Мари Краймбрери ждёт ребенка от Давы, экс-бойфренда Ольги Бузовой. Пара долго скрывала свои отношения, но недавно опубликовала совместные фото из Сочи. До Давы Краймбрери пережила абьюз и измены, а также попадала в любовные скандалы.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», карьера Краймбрери начала карьеру с эмоциональной композиции, которую написала после разрыва с парнем. С детства мечтая о музыкальной славе, она упорно шла к своей цели. Первый успех пришёл к ней с песней «От любви свободная, снова гордая». В 2017 году Мари представила свой дебютный альбом «Нет никого круче нас», который включал популярные треки «Полюби меня пьяную» и «Он тоже любит дым». В том же году она начала сотрудничество с продюсерским центром и осенью провела свой первый сольный концерт в Москве. С тех пор карьера Краймбрери продолжала развиваться, как и её личная жизнь.

Мари впервые влюбилась в 17 лет, познакомившись с молодым человеком из Москвы через Интернет. После трёх лет отношений она переехала в столицу, они даже обручились, но вскоре певица узнала о его изменах, что привело к разрыву. Она не раз становилась объектом скандалов, в частности, Рита Дакота обвинила её в разрушении брака с Владом Соколовским, но позже извинилась, так как Мари и Влад не были знакомы. Сейчас Краймбрери продолжает карьеру и ждёт ребенка от Давы, слухи о романе с которым появились в 2022 году.