«Теперь нас трое»: Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава поделились в соцсетях счастливой новостью — у них родился первенец. Супруги опубликовали нежные фото с младенцем, но решили пока не раскрывать ни пол, ни имя ребёнка.

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала певица на странице в соцсетях.

Дава был рядом с женой во время родов, оказывая ей поддержку в этот важный момент. Поклонники пары, чей роман начался в 2021 году на шоу «Дуэты», засыпали их поздравлениями, отмечая, как трогательно и тепло выглядят первые семейные снимки.