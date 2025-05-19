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19 мая, 09:00

«Теперь нас трое»: Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава стали родителями

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава поделились в соцсетях счастливой новостью — у них родился первенец. Супруги опубликовали нежные фото с младенцем, но решили пока не раскрывать ни пол, ни имя ребёнка.

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

Мари Краймбрери и Дава впервые стали родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marikraimbrery

«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — написала певица на странице в соцсетях.

Дава был рядом с женой во время родов, оказывая ей поддержку в этот важный момент. Поклонники пары, чей роман начался в 2021 году на шоу «Дуэты», засыпали их поздравлениями, отмечая, как трогательно и тепло выглядят первые семейные снимки.

Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе
Мари Краймбрери заставила Даву ходить с огромным арбузом на животе

Напомним, блогер и певица рассказали о тайном бракосочетании 16 марта. Когда именно артисты сыграли свадьбу, неизвестно, но на торжественных снимках у Мари виднелся беременный живот. В Сети считают эту пару одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Оксана Попова
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