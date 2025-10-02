Легойда: Фразы из проповедей священников не должны превращаться в позицию РПЦ

Отдельные высказывания из проповедей не отражают официальную позицию Церкви. У церковной структуры есть устоявшиеся способы доведения публичных заявлений и люди, уполномоченные это делать. Об этом заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Главным голосом Церкви остаётся её предстоятель — патриарх, а в пределах компетенции заявления делают ответственные сотрудники и ведомства, напомнил он.

«Священник, естественно, не может не проповедовать, но если из проповеди священника в храме вырывается какая-то фраза и подается как «в Церкви заявили», то это, конечно, не соответствует содержанию», — подчеркнул Легойда в беседе с РИА «Новости».

Глагол «заявили» несёт в себе смысл сознательного действия и наличия полномочий — поэтому важно различать частное пастырское высказывание и официальную позицию института, заключил собеседник.

Ранее протоиерей РПЦ Сергей Кульпинов предложил обложить россиян десятиной, чтобы они регулярно отдавали деньги на нужды церкви. По его словам, содержать «всё это» должны именно жители, поскольку так гласит библейский принцип.