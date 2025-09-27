Интервидение
27 сентября, 07:46

Божья защита: Православным россиянам напомнили о мощной силе нательного креста

Священник Лукьянов: Ношение нательного креста — защита Бога от тёмных сил

Обложка © Life.ru

Божью защиту и победу над тёмными силами символизирует ношение нательного креста. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Согласно православной антропологии, тело человека — это образ Божий, малый храм Творца, вмещающий в себя законы и устроение видимого мира. Ну а храм без креста — это уже не храм. Крест — это знак победы над смертью и князем мира сего, совершённой более 2000 лет назад воплотившимся на земле Сыном Божиим Иисусом Христом», — сказал он.

Священник отметил, что во время крещения крест торжественно надевается на нового христианина и становится символом его выхода из-под власти греха и перехода под покровительство Бога. По словам Лукьянова, через личное обращение миллионов людей к вере происходит духовное обновление всего мира. Он также напомнил, что слово «крест» связано с именем Христа, и подчеркнул важность нанесения на нательный символ надписи «Иисус Христос» (сокращённо «Ис Хс»).

3 мощные молитвы, которые точно нужно прочитать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября
Напомним, что сегодня, 27 сентября, православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня. Он посвящён воспоминанию о нахождении Креста, на котором был распят Иисус Христос, и его возвращении из чужого плена. Подробнее об этом празднике в материале Life.ru.

