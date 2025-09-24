Празднование Воздвижения Креста Господня: что можно и что нельзя делать 27 сентября 27 сентября православные отмечают Воздвижения Креста Господня. Что нельзя делать в этот день, чтобы сохранить благословение и провести его в мире с собой и окружающими, — рассказывает Life.ru. 24 сентября, 04:00 Главные запреты на Воздвижения Креста Господня 27 сентября: список. Коллаж © Life.ru. Обложка © azbyka © Shutterstock / FOTODOM / Stepanych

Праздник Воздвижения Креста Господня посвящён воспоминанию о нахождении Креста, на котором был распят Иисус Христос, и его возвращении из чужого плена. Для христиан это не просто историческое событие, а напоминание о безмерной любви Бога, явленной через жертву Спасителя. Крест воспринимается как знак победы над смертью и грехом, как источник духовной силы, утешения и защиты, перед которым верующие склоняются в молитве и благодарности.

«Важно помнить и о более древних традициях, связанных с празднованием Воздвижения Креста Господня. В наши дни многие люди наполняют храмы именно на этот праздник, однако в древности существовал обычай, от которого некоторые отказались из-за трудности — праздновать и в Пасхальную неделю, и на Воздвижение. До сих пор в некоторых храмах совершается рядовое богослужение, а в других — служба, очень похожая на пасхальную. Именно поэтому народ и называл его Воскресенье Словущее — то есть то, о котором говорится, как о воскресении», — рассказывает Life.ru священник Стахий Колотвин — проповедник и миссионер.

Главная традиция праздника — торжественные богослужения, во время которых из алтаря выносят крест для поклонения. Священник воздвигает его над народом, благословляя верующих и напоминая о том, что крест — это символ спасения. Верующие склоняются перед святыней, целуют крест и молятся о прощении грехов и защите для себя и своих близких.

Как продолжает священник, в этот день очень важно исповедоваться и принять участие в молитвах, ведь когда мы целуем крест, мы свидетельствуем свою благодарность и веру: «Господи, спасибо, что Ты умер за меня. Я благодарю Тебя за омытие моих грехов в Твоей крови. Как крест был воздвигнут, так и я, несмотря на свои грехи, могу вознестись очень высоко — даже до Царствия Небесного».

«В преддверии одного из великих двунадесятых праздников, Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, который мы отмечаем 27 сентября, стоит вспомнить не только его глубокое богословское значение, но и его роль в укреплении наших духовных и культурных основ», — напоминает Life.ru Михаил Иванов — зампредседателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

Эксперт продолжает, говоря, что празднование Воздвижения Креста Господня соединяет в себе событие древней церковной истории — обретение равноапостольной царицей Еленой Креста, на котором был распят Спаситель, — и вечное послание о силе веры, способной преодолеть любые испытания. «Для нашего народа Крест всегда был и остаётся не просто символом, а духовным щитом, знаком истины и жертвенной любви», — говорит Михаил Иванов.

Воздвижение Креста Господня 27 сентября: главные запреты

С древних времён православный праздник Воздвижения Креста Господня считался временем покаяния, смирения и особой духовной сосредоточенности. Поэтому существует ряд запретов, которые важно соблюдать, чтобы провести праздник с должным уважением и благоговением. Расскажем про главные из них.

В праздник Крестовоздвижения 27 сентября нельзя работать. Согласно церковному преданию, в этот день не следует заниматься тяжёлой физической работой: пахотой, строительством, ремонтом или другими крупными делами. Считалось, что любое дело, начатое на Воздвижение, не принесёт успеха. Допускается лишь лёгкий бытовой труд, например, приготовление пищи или уборка, но только в пределах необходимости.

Мясо и молочные продукты под запретом. Воздвижение Креста Господня относится к строгим дням поста. В этот день полностью исключаются мясо, молочные продукты и яйца. Многие верующие ограничиваются хлебом и водой до вечера, выражая тем самым смирение и покаяние.

Во время православного праздника 27 сентября нельзя ссориться. Особое внимание в праздник уделяется состоянию души. Ругательства, злые слова, ссоры с близкими и тем более рукоприкладство считаются тяжёлым грехом в этот день. Считалось, что любое злое слово, сказанное на Воздвижение, возвращается к человеку многократно.

Нельзя отправляться в лес. Считалось, что именно на Воздвижение змеи уходят в землю до весны. В этот день избегали походов в лес, на болота и в глухие места. Люди верили, что встретить змею в этот день — к беде и несчастью.

Запрет 27 сентября на новые дела и гадания. Воздвижение считалось временем духовного смирения, поэтому нельзя было начинать новые дела — будь то работа, торговля или важные проекты. Также под строгим запретом оставались гадания и любые суеверные обряды: церковь считает это тяжким грехом, особенно в такие дни.

Купаться в реках и озёрах в этот день запрещено. По устойчивым представлениям, в этот день змеи «уходят» на зимовку и могут прятаться под водой, поэтому купания запрещали, особенно в Прикарпатье.

Запреты на Воздвижение Креста Господня связаны не с ограничениями ради самих ограничений, а с напоминанием о важности духовной жизни. В этот день христиане старались сосредоточиться на молитве, смирении и помощи ближним. Отказ от ссор, тяжёлой работы, суеты и излишеств помогал настроиться на покаянный лад и с благодарностью вспомнить о жертве Христа, дарующей людям надежду на спасение. А ранее Life.ru рассказывал про историю праздника Воздвижения Креста Господня 27 сентября.

