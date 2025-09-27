3 мощные молитвы, которые точно нужно прочитать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября

Воздвижение Креста Господня, которое отмечается 27 сентября, праздник с особой духовной глубиной. Его смысл уходит корнями в IV век, когда святой крест, на котором был распят Иисус Христос, был обретён и вновь воздвигнут перед народом. С тех пор этот день напоминает о величайшей жертве, о силе веры и о том, что крест стал символом победы над смертью и грехом.

В православной традиции Воздвижение Креста Господня относится к числу двунадесятых праздников, и каждый верующий стремится встретить его с молитвой. Считается, что именно в этот день слова, обращённые к Господу и Пресвятой Богородице, приобретают особую силу. Молитвы помогают не только укрепить веру, но и очистить душу, защитить дом от зла, принести в семью мир и гармонию. Существуют три особые молитвы, которые христиане читают на Воздвижение Креста Господня, и они дошли до нас сквозь века, сохранив свою силу и благодатное воздействие.

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, православные верующие традиционно обращаются в молитве к самому Честному и Животворящему Кресту, который считается главным символом победы Христа над смертью и грехом. Также в этот день особенно принято молиться Господу Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, прося у Неё заступничества и поддержки. Церковь учит, что молитва в этот праздник помогает укрепить веру, обрести духовные силы для борьбы с трудностями и получить защиту от искушений. Особенно важно обращаться к Кресту тем, кто переживает тяжёлые времена, сталкивается с болезнями, скорбями или внутренними сомнениями.

Правильным временем для молитвы считается участие в богослужении в храме — литургии и крестном ходе, которые совершаются в этот день. Именно там молитва звучит особенно сильно, ведь она соединяется с общей молитвой всей Церкви. Однако обращаться к Кресту Господню можно и дома — утром или вечером, когда сердце готово к молитве. Главное — это искренность, внимание и смирение, ведь именно через такое состояние душа открывается для благодати. Многие верующие также молятся перед Крестом до или после важного дела, прося у Бога мудрости, сил и защиты, ведь символ праздника напоминает о главной христианской истине: через крест приходит победа и спасение.

«Кресте Честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упражняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь».

Краткая молитва Честному и Животворящему Кресту Господню считается одной из самых сильных для ежедневного чтения, особенно в день Воздвижения. В ней крест воспринимается не только как символ христианской веры, но и как живой хранитель человека. Эта молитва обращена сразу к нескольким важным сторонам духовной жизни. Она призывает защиту души и тела, ведь верующий просит, чтобы крест оберегал его не только от физических бед, но и от духовных соблазнов, укреплял внутренние силы. Особое внимание уделяется изгнанию зла: образ Креста в православии всегда воспринимался как сила, способная отгонять бесов и врагов — как видимых, так и невидимых.

«О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои! Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение! Ты, прообразованный чудотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего. Аминь».

Эта длинная молитва «О Пречестный и Животворящий Кресте Господень!» — величественное обращение, в котором верующий раскрывает всю глубину смысла Креста. Когда-то он был символом страдания и позорной казни, но с момента распятия Христа Крест стал главным знаком надежды и спасения. Молящийся признаёт свою недостойность и греховность, но вместе с этим получает право обратиться к Богу благодаря безмерной любви и милосердию Спасителя. Это делает молитву не только признанием, но и исповедью, когда душа открывается и ищет очищения.

Особое место занимает перечисление того, кому и в чём помогает Крест. Он — поддержка вдов, сирот и заблудших, врач для больных, кормчий для тех, кто в пути, победа для воинов, надежда для отчаявшихся. Этот ряд образов показывает, что действие Креста охватывает все стороны жизни человека. Он помогает не только в духовной сфере, но и в земных нуждах: укрепляет слабого, возвращает надежду страждущему, приносит покой обременённому заботами.

«Да воскреснет Бог, и рассеются Его враги, и пусть бегут от Него все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так и они пусть исчезнут; и как тает воск от огня, так пусть погибнут бесы перед любящими Бога и знаменующимися знамением Креста и в радости восклицающими: Радуйся, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, Который сошёл в ад и уничтожил силу диавола и дал нам Тебя, Свой Честный Крест, на прогнание всякого врага. О, Многочтимый и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святою Госпожою Девою Богородицею и со всеми святыми во все века. Аминь».

Эта молитва одна из самых древних и сильных по своему смыслу. В ней человек обращается к Богу через образ Креста, как к оружию света против всех сил тьмы. Уже в первых строках слышится отголосок 67-го псалма: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его…». Эти слова подчёркивают победу Божественной силы над злом, а Крест становится видимым знаком этой победы.