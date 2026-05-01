Не любая работа угодна Богу: Священник объяснил, когда труд считается грехом

Священнослужитель Русской православной церкви Антоний Борисов заявил, что трудовая деятельность сама по себе не является абсолютной добродетелью. Напротив, если работа служит эгоизму или сеет вражду, она заслуживает порицания. Такое мнение клирик храма Воскресения Словущего выразил в беседе с РИА «Новости».

Священник напомнил, что в эпоху СССР отношение к труду было почти сакральным, но с крахом советской идеологии этот ушёл в прошлое и этот культ. По его словам, сегодня многие россияне так и не обрели новый взгляд на рабочую деятельность и воспринимают её лишь как повинность, от которой они бы отказались, если бы не нужда в деньгах.

Борисов напомнил, что после изгнания Адама и Евы из Рая суть работы стала сопряжена с лишениями: мужчины вынуждены добывать пропитание в поте лица, а женщины — рожать детей в страданиях. Тем не менее, в православии труд остаётся способом творческой самореализации, ведь человек по природе призван быть соработником Богу.

Но грехопадение ослабило эту созидательную составляющую. И всё же сам факт физической работы не считается греховным — Иисус Христос, будучи плотником, освятил своим примером именно ремесло как средство выживания, добавил священнослужитель.

