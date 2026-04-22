«Число зверя» или просто цифры? В РПЦ объяснили, стоит ли верующим бояться числа 666

Россиянам объяснили, что число 666 не несёт само по себе религиозного смысла, но в определённых ситуациях может подпадать под ограничения. Комментарий по теме РИА «Новости» дал заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что значение символа определяется его использованием.

«Все зависит от контекста. Если контекстуально данное число используется как элемент продвижения человеконенавистнической идеологии сатанизма*, то запрет публичной демонстрации этого числа и соответствующие санкции имеют смысл. Само же по себе это число как порядковый номер, номер квартиры, машины, рейса — чего угодно — не имеет никакого инфернального смысла, и у любого христианина никакого сакрального ужаса не вызывает», — ск4азал он;

В обычной повседневной практике сочетание цифр воспринимается нейтрально и может встречаться в самых разных обозначениях — от адресов до транспортных номеров. Иной подход применяется, если символ становится частью продвижения запрещённых идеологических течений. В подобных случаях его публичное использование может быть расценено как нарушение закона.

Судебные решения уже допускают подобную трактовку, включая публикации в соцсетях и нанесение изображений на тело. Таким образом, ключевым фактором остаётся не само число, а смысл и контекст его применения.

Ранее в судебной практике России были рассмотрены дела, связанные с демонстрацией символики, которую относят к сатанизму*. В отдельных случаях речь шла о публикациях в социальных сетях. За размещение подобных материалов может быть назначено наказание — штраф до двух тысяч рублей либо административный арест сроком до 14 суток.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.