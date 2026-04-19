В России за «число зверя» в соцсетях можно нарваться на штраф или арест. Прецеденты есть

В России можно получить штраф до двух тысяч рублей или арест на две недели за публикацию в соцсети числа 666, которое является символом саатнизма*. Об этом пишет РИА «Новости», проанализировав судебные постановления.

В материалах фигурируют элементы сатанизма*, котрые также распространены в других странах. Среди них перевёрнутый четырёхконечный христианский крест, перевёрнутая пятиконечная звезда (пентаграмма), изображение Бафомета. Кроме того, к таким символам следует отнести и дьявольское число 666.

«Наиболее типичные визуальные модификации включают вписанную в одинарную или двойную окружность пентаграмму, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции изображения Бафомета, числа 666», — сказано в судебных решениях.

Например, в Тюмени гражданин «заработал» штраф», показав в своём аккаунте изображение Бафомета, число 666 и обряд жертвоприношения. Аналогичное судебное дело было в Воронеже, где мужчину признали виновным по статье о сатанизме* после демонстрации пентаграммы, перевёрнутого христианского креста, надписи Satan, а также всё тех же шестёрок. В Томске горожанин попался на татуировке с «числом зверя» — 666, после чего был арестован.

Напомним, что 23 июля 2025 года Верховный суд запретил в России «Международное движение сатанизма»*. Исковое заявление было подано Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой. Также ответственность грозит за публикацию и демонстрацию символики.

