Небесное воинство: В РПЦ перечислили святых покровителей российских бойцов

В Русской православной церкви верующие обращаются с молитвами о воинах к Господу, Богородице и целому ряду почитаемых святых. Об этом РИА «Новости» сообщил штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.

«О воинах часто молятся Господу, Пресвятой Богородице, Николаю Чудотворцу, который помогает в разных критических ситуациях, Георгию Победоносцу, чья память совершается в Церкви 6 мая. А в нашем храме многие молятся святым – новомученикам, среди которых были и воины. Люди рассказывают, что они сильно помогают», — сказал он.

Он также отметил, что среди новомучеников Русской церкви были люди, служившие в армии и проявившие себя в военной службе ещё до революционных событий. В качестве примера священник привёл священномученика Серафима (Леонида Чичагова), который участвовал в русско-турецкой войне, а позднее стал митрополитом и был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне.

Отдельно он напомнил о традиции закрепления святых за родами войск и военными подразделениями, когда к ним также обращаются с молитвами о защите и помощи. Среди таких почитаемых фигур он назвал архангела Михаила, Александра Невского, Георгия Победоносца, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Николая Чудотворца и других святых, считающихся покровителями армии и флота.

Ранее в Песоченской епархии сообщили о доставке мощей преподобного Серафима Саровского в зону проведения специальной военной операции. Святыню впервые вывезли из монастыря и передали военнослужащим шестой казачьей бригады. Для бойцов это событие имеет особое духовное значение.