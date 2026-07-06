Россиянам разрешили молиться о деньгах, но призвали не превращать Бога в «банкомат»

Православный христианин может обращаться к Богу с просьбой о материальной помощи, если речь идёт о действительно необходимых для жизни вещах. Однако такая молитва не должна быть связана с жаждой богатства, роскоши или удовлетворением собственных прихотей. Об этом Life.ru рассказал председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Вопрос о том, можно ли православному христианину просить у Бога материального достатка, вызывал споры во все времена. Короткий ответ: можно. Но с оговорками. В Евангелии Христос учил нас просить у Отца Небесного: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Мф. 6:11). А «хлеб насущный» — это и пища, и одежда, и кров, всё, что необходимо для жизни. Следовательно, Господь не запрещает нам молиться о материальных нуждах, если они действительно насущны. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»:

По его словам, в житиях святых неоднократно встречаются примеры того, как по молитве людям подавались деньги, еда и другая необходимая помощь. Однако главным условием остаётся правильное отношение к материальным благам. Просить следует лишь о том, что действительно необходимо, а не о роскоши или исполнении прихотей. Если семье не хватает средств на лекарства для больного ребёнка, оплату жилья или другие жизненно важные расходы, такая молитва не только допустима, но и, по словам эксперта, угодна Богу.

Иванов также подчеркнул, что обращаться с подобной просьбой нужно с чистой совестью. Полученные средства не должны использоваться на греховные цели — алкоголь, блуд или причинение вреда другим людям. Кроме того, он напомнил слова апостола Павла о том, что «корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тим. 6:10). По словам собеседника Life.ru, богатство само по себе не является грехом, однако опасной становится любовь к нему и убеждённость, что именно деньги способны дать человеку безопасность и счастье.

«Молиться о деньгах можно, но просить нужно с приложением собственных трудов. Молитва без действия лицемерна. Прося у Бога благополучия, мы сами должны трудиться, учиться, искать работу, экономить. В народе существует благочестивая традиция обращаться с такой молитвой к святителю Спиридону Тримифунтскому. При жизни он обладал даром чудотворения и помогал бедным самым прямым образом: превращал змею в золото, чтобы помочь другу, а затем вновь обращал золото в змею, когда нужда проходила», — сказал он.

Кроме того, с подобными просьбами верующие обращаются к святителю Николаю Чудотворцу, который, согласно церковному преданию, тайно подбросил мешок с золотом разорившемуся отцу семейства, чтобы уберечь его дочерей от греха. Также молятся святому Иоанну Воину и великомученику Феодору Тирону, которых православная традиция почитает как помощников людям, оказавшимся в нужде.

«Однако главное, что нужно помнить, — молитва о деньгах никогда не должна становиться главной в вашей духовной жизни. Нельзя превращать Бога в «банкомат». Господь — не исполнитель желаний по первому требованию, а Отец, Который лучше нас знает, что нам полезно. Иногда Он отвечает «нет» на наши просьбы о богатстве, потому что видит, что оно повредит нашей душе. И это тоже ответ. Будем благодарны и за такой ответ, ибо он послан нам во благо», — заключил Иванов.

Ранее россиянам посоветовали молиться Спиридону Тримифунтскому при угрозе увольнения. При жизни он прославился своей помощью нуждающимся и заступничеством за людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.