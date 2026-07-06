Доплаты работающим пенсионерам: какие сохранят при трудоустройстве, а какие прекратят выплачивать Оглавление Какие доплаты продолжат получать работающие пенсионеры Какие выплаты пенсионерам приостановят после трудоустройства Пенсионеры получают различные льготы, но не все знают, что при трудоустройстве от части выплат придётся отказаться. Какие доплаты работающим пенсионерам сохранят, какие выплаты приостанавливают после трудоустройства и на что обратить внимание, чтобы не потерять льготы? 5 июля, 21:20 Работающие пенсионеры могут получить доплаты. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие доплаты продолжат получать работающие пенсионеры

Бывает так, что пенсионер не работал, а потом трудоустроился. После этого он продолжит получать целый ряд доплат, которые были ему назначены как неработающему пенсионеру.

— Сейчас работающим пенсионерам снова проводят ежегодную индексацию пенсии. Они имеют право и на прибавку к фиксированной части пенсии по достижении 80 лет. Продолжат делать выплаты и в связи с инвалидностью и статусом ветерана. Кроме того, работающие пенсионеры могут получить накопительную часть пенсии, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

После трудоустройства пенсионеры продолжат получать и доплаты за иждевенцев. Размер доплаты составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии за каждого иждивенца. Получить доплату можно максимум за трёх иждевенцев.

Какие выплаты пенсионерам приостановят после трудоустройства

Как правило, после трудоустройства перестают делать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума. Это связано с тем, что доходы растут и уже превышают прожиточный минимум. Соответственно, отпадает необходимость и в самой доплате.

— Если человеку досрочно назначили пенсию через службу занятости, а он потом трудоустроился, то выплату пенсии приостановят. В этом есть своя логика. Ведь такая мера поддержки положена людям предпенсионного возраста, которые вынужденно оказались безработными. Если они находят работу, то и необходимость в пенсии отпадает, — пояснила Елена Кузнецова.

Особая ситуация со льготами по ЖКХ. Многие из них носят региональный характер. Соответственно, в одном регионе право на льготу может сохраниться после того, как пенсионер устроился на работу, а в другом — нет.

Если человек получает социальную пенсию и устроился на работу, то выплата такой пенсии приостанавливается. Социальная пенсия предназначена для людей, которые не наработали определённый стаж для назначения страховой пенсии. Соответственно, получают её только неработающие.

Авторы Нина Важдаева