Война полов или модный тренд? Почему современные женщины массово перестали искать отношения
Оглавление
Почему в 2026 году тысячи женщин во всём мире массово говорят мужчинам: «Спасибо, я пас»? Life.ru поговорил с психологом, который ежедневно принимает тех, кто больше не готов «вкладываться» в чужое инфантильное счастье. Так в чём же причина этого явления?
Времена изменились, и это факт. То, что было раньше нормой, сегодня многие воспринимают как пережиток прошлого. Да и условия жизни тоже поменялись. Теперь многие женщины перестали зависеть от мужчин, а значит, поменялись критерии отбора при выборе партнёра. Сейчас представительницы слабого пола окончательно ушли от «потому что так надо» в сторону «а нужно ли мне это?» Как итог смены условий и мировоззрения — женщины всё меньше ищут отношения.
Life.ru поговорил с психологом Ольгой Романив и узнал, какие на самом деле есть причины массового выбора жить для себя, как изменились ценности у современного человека и что привлекает женщин в самореализации?
Мир стал крутиться в другую сторону
Патриархальная система почти стала пережитком прошлого. Когда-то давно женщины полностью зависели от мужчин. Возникала необходимость искать сильного человека, за чьей спиной можно укрыться. Единственным способом женщины защитить себя была хорошая партия в браке, где «добытчиком» неизменно выступал муж.
На сегодняшний день гендерные роли сильно поменялись. Можно сказать, что патриархальная система почти полностью изжила себя. Многие женщины получили права наравне с мужчинами. Они стали хорошо зарабатывать и активно строить карьеру.
Соответственно, как продолжает психолог, женщины научились сами удовлетворять различные запросы и потребности. Необходимость активно искать спутника жизни практически отпала. Сейчас современные дамы ищут отношения не ради собственного комфорта, а, что называется, для души. В приоритете эмоциональная близость.
«Жить для себя» теперь нормально
В далёком прошлом на женщину без мужа косо смотрели. «Жить для себя» не приветствовалось, и подобная позиция вызывала осуждение со стороны окружающих. Как рассказывает психолог, пережив уход распространённых стереотипов в прошлое, женщины получили возможность создавать вокруг себя по-настоящему комфортное пространство.
Больше не нужно терпеть рядом с собой токсичного партнёра, потому что «так надо» или для того, чтобы «дома были штаны». Женщины научились выходить из разрушающих союзов и говорить «нет» насилию и унижению.
Эксперт продолжает, говоря, что сегодня женщины активно занимаются личностным ростом, заботятся о здоровье, путешествуют, воспитывают детей — и при этом никто не чувствует себя «ущербным» без постоянных отношений.
Почему быть не в отношениях теперь удобнее
Очень часто женщины сознательно отказываются от отношений, потому что им так удобно. Причём по самым разным причинам. Кому-то не хочется быть просто «максимально функциональной» для мужчины, когда женщина работает на равных с партнёром, но при этом должна регулярно выполнять домашние обязанности, чтобы выглядеть хорошей хозяйкой. Кто-то обжёгся в прошлых отношениях и решил наслаждается долгожданной свободой, получая искреннее удовольствие от статуса «одиночки».
Некоторые женщины выбирают карьеру и бизнес, посвящают себя воспитанию детей. Так или иначе, но в настоящий момент женщины подходят к созданию отношений осознанно, поэтому если возникают сомнения, то, скорее всего, они откажутся от них.
Можно подытожить и сказать, что сейчас нежелание женщины вступать в отношения возникает не из-за личной неудачи, а потому что представительницы слабого пола имеют больше внутренней опоры. «Они не готовы терпеть токсичного партнёра, подстраиваться или руководствоваться наболевшим «надо так надо». И если потенциальные партнёры не соответствуют ожиданиям женщины, то они скорее предпочтут и вовсе не искать отношения, а решат наслаждаться свободой», — говорит в заключение психолог.
