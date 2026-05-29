Война полов или модный тренд? Почему современные женщины массово перестали искать отношения

Времена изменились, и это факт. То, что было раньше нормой, сегодня многие воспринимают как пережиток прошлого. Да и условия жизни тоже поменялись. Теперь многие женщины перестали зависеть от мужчин, а значит, поменялись критерии отбора при выборе партнёра. Сейчас представительницы слабого пола окончательно ушли от «потому что так надо» в сторону «а нужно ли мне это?» Как итог смены условий и мировоззрения — женщины всё меньше ищут отношения.

Life.ru поговорил с психологом Ольгой Романив и узнал, какие на самом деле есть причины массового выбора жить для себя, как изменились ценности у современного человека и что привлекает женщин в самореализации?

Мир стал крутиться в другую сторону

Патриархальная система почти стала пережитком прошлого. Когда-то давно женщины полностью зависели от мужчин. Возникала необходимость искать сильного человека, за чьей спиной можно укрыться. Единственным способом женщины защитить себя была хорошая партия в браке, где «добытчиком» неизменно выступал муж.

На сегодняшний день гендерные роли сильно поменялись. Можно сказать, что патриархальная система почти полностью изжила себя. Многие женщины получили права наравне с мужчинами. Они стали хорошо зарабатывать и активно строить карьеру. Ольга Романив Психолог

Соответственно, как продолжает психолог, женщины научились сами удовлетворять различные запросы и потребности. Необходимость активно искать спутника жизни практически отпала. Сейчас современные дамы ищут отношения не ради собственного комфорта, а, что называется, для души. В приоритете эмоциональная близость.

«Жить для себя» теперь нормально

В далёком прошлом на женщину без мужа косо смотрели. «Жить для себя» не приветствовалось, и подобная позиция вызывала осуждение со стороны окружающих. Как рассказывает психолог, пережив уход распространённых стереотипов в прошлое, женщины получили возможность создавать вокруг себя по-настоящему комфортное пространство.

Больше не нужно терпеть рядом с собой токсичного партнёра, потому что «так надо» или для того, чтобы «дома были штаны». Женщины научились выходить из разрушающих союзов и говорить «нет» насилию и унижению. Ольга Романив Психолог

Эксперт продолжает, говоря, что сегодня женщины активно занимаются личностным ростом, заботятся о здоровье, путешествуют, воспитывают детей — и при этом никто не чувствует себя «ущербным» без постоянных отношений.

Почему быть не в отношениях теперь удобнее

Очень часто женщины сознательно отказываются от отношений, потому что им так удобно. Причём по самым разным причинам. Кому-то не хочется быть просто «максимально функциональной» для мужчины, когда женщина работает на равных с партнёром, но при этом должна регулярно выполнять домашние обязанности, чтобы выглядеть хорошей хозяйкой. Кто-то обжёгся в прошлых отношениях и решил наслаждается долгожданной свободой, получая искреннее удовольствие от статуса «одиночки».

Некоторые женщины выбирают карьеру и бизнес, посвящают себя воспитанию детей. Так или иначе, но в настоящий момент женщины подходят к созданию отношений осознанно, поэтому если возникают сомнения, то, скорее всего, они откажутся от них. Ольга Романив Психолог