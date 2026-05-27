Хиккикомори по-русски: Почему подростки добровольно уходят в изоляцию

Одним из самых тревожных современных трендов у детей и подростков специалисты называют хиккикомори — добровольную социальную изоляцию. Об этом РИАМО сообщила клинический психолог Лилия Гладких.

Это состояние, когда человек запирает себя дома, ограничивает контакты даже с близкими, игнорирует гигиену, живёт с депрессивным настроением и искажённым восприятием времени. Социальные контакты — только в играх или виртуальных группах себе подобных.

В России такие дети уже есть, особенно после ковидных времён. Пандемия «посадила на ключ» многих и дала возможность жить вне социальных контактов, не выходя из дома. Чаще всего это характерно для тех, кто был травмирован неудачным опытом взаимодействия (в школе, при попытке установить близкие контакты).

Часто у таких людей наблюдается ожирение (нарушены сон и питание). Со временем появляются вторичные выгоды не выходить из дома: внешний облик становится непрезентабельным, и возникает страх, что мир изменился и я не приспособлен. Депрессия является и результатом такого затворничества, и отсутствием разнообразия в жизни.

