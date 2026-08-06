Уступчивые и комфортные: Почему мужчины-подкаблучники выигрывают в отношениях и семье

Умение договариваться, заботиться о близких и понимать их эмоции может делать так называемых подкаблучников хорошими мужьями и отцами, считает клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, такие мужчины реже командуют и чаще стремятся сохранить комфортную атмосферу в семье.

Специалист отметил, что подобное поведение нередко ошибочно воспринимают как отсутствие мужественности. При этом уступчивый мужчина рискует долго терпеть манипуляции, подавлять собственные желания и накапливать раздражение.

Мужчины такого типа могут хорошо уживаться с женщинами-лидерами, привыкшими руководить не только на работе, но и дома. Однако без готовности к компромиссам подобные отношения вряд ли окажутся устойчивыми, заключил собеседник «Москвы 24».

А вот мужчины-модники рискуют вовсе остаться без полноценной семьи. Любителей носить узкие джинсы ранее предупредили о риске бесплодия.